『レインコート XLサイズ ポンチョ 二重ツバ 男女兼用 雨具 バイク 自転車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 02時 24分に出品され03月28日 02時 24分に終了予定です。即決価格は8,877円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品



雨風が強い時など、傘をさすのが大変な時には大活躍!!

ロング丈のレインコートなので濡れにくい。

ポンチョのようにゆったりサイズで変形できるので、リュックやバッグなどの上からスポリ着用可能。

透明な二重ツバが付いているので、視界をクリアにしながら防滴、防風、防雪の効果を発揮します。顔をしっかり遮蔽するため、斜めからの雨でも顔が濡れず、風の強い日でもフードが飛ばされることがありません。

裾幅を体に合わせて自由に調整可能。

自転車やバイクの運転などにもお勧めです。

デザインもかわいくて変形できるので、通勤、通学、登山、キャンプ、スポーツ観戦など様々な場面でご使用いただけます。



【商品詳細】

・カラー : ブラック

・素材 : EVA素材（耐水性があり、軽くて丈夫）

・XLサイズ

着丈：約118cm

身長目安：156cm〜170cm

体重目安：40kg～60kg

※メンズ、レディースどちらでもご使用いただけます。



【確認事項】

海外商品の為、多少の糸くずやほつれなど、日本製に比べて作りが甘い場合があります。

商品は検品のため一度開封していますが、全て新品未使用品です。

ディスプレイ上で見た色と実際の商品の色と多少異なる場合があります。

検品をして発送させて頂きますが、万が一不良などありました場合は評価前にご連絡をお願いします。



ご理解して頂いた上でご購入下さい。 M２９ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: 新品、未使用