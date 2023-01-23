『ルイ ヴィトン モノグラム フランドリン ハンドバッグ トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 16時 13分に出品され03月22日 16時 13分に終了予定です。即決価格は35,100円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2016年モデル2018年購入。

写真の通り大きなキズはないですが底面が使用感あり。



購入証明はありません。

袋付きでは配送します。



サイズ

縦 約26cm

横 約33cm

底マチ 約15cm

持ち手 約42cm

ショルダー 約91cm(調節なし)





カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ

ヴィトン

モノグラム

フランドリン

ハンドバッグ

トートバッグ