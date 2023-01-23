『ピン（PING）パター シグマG B60【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 09時 03分に出品され03月16日 09時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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¥ 11000
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¥ 11570
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¥ 9425
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¥ 9750
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¥ 10270
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¥ 11635
Titleist Scotty Cameron FUTURA 6M パター
¥ 11700
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¥ 26400
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¥ 12500
KING cobra UPi P/T コブラアイアンヘッド 6本 ヘッド
¥ 7238
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¥ 14500
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¥ 32692
※専用出品※レディース ゴルフ クラブ11本 バッグ XXIO YAMAHA
¥ 14444
PING ピン G425 #4クロスオーバー アイアン型ユーティリティ スチール
¥ 12142
フォーティーン DJ-4 ウェッジ フォージド 44度 47度 カーボンシャフト
¥ 9360
SIM MAX テーラーメイド Ａ 4U 6U レディース
¥ 13000
タイトリスト TSR3 9度 純正シャフト TSP310 S
¥ 15000
ジアッタスv2 のみドライバー用
¥ 11050
落札価格10140円
346 入札履歴
終了
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