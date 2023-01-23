『ピン（PING）パター シグマG B60【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 09時 03分に出品され03月16日 09時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ ピン（PING）パター シグマG B60

■長さ：34インチ

■ヘッド重量：340グラム

■商品詳細

6061アルミニウム＆ペバックスの複合フェース。心地良いソフトな打感でも、しっかり転がる。歴代ピンパターの女子勝利数NO.1モデル。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり