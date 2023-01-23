『DOUBLE.B デニムジャケット フード付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 24分に出品され03月21日 19時 24分に終了予定です。即決価格は65,000円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダブルビーの周年記念限定コートです。

サイズ110

2025の福袋の限定アウターがデザイン似てると思ったのですが、こちらは中綿なので暖冬でもたくさん着れておすすめです(^^)

久々に見るとやはり豪華でかわいいなぁと思います。

大事に保管してありましたが、いよいよ我が子が本当に着れなくなってしまったので、お譲りに出したいと思います。



【ブランドの特徴】

DOUBLE.Bは、子供向けのファッションブランドで、スタイリッシュでありながら機能的なデザインが特徴です。特に、デニム素材を使用したジャケットは耐久性が高く、日常使いに最適です。



【デザインと機能】

このジャケットは、ダークブルーのデニム素材に複数のパッチが施されており、個性的なスタイルを演出します。フード付きで、寒い日にも対応可能です。キルティングの裏地が施されており、保温性も抜群です。



- ブランド: DOUBLE.B

- 色: ダークブルー

- 素材: デニム

- パッチ: 複数のパッチ付き

- フード: フード付き

- デザイン: 前面と背面にプリントとパッチ

- 内側素材: キルティングの裏地



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 110cm ブランド: ダブルビー