『美品◆J.PRESS ジェイプレス メルトンウール ダッフルコート Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 09時 57分に出品され03月20日 09時 57分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《 商品名 》 美品◆J.PRESS ジェイプレス メルトンウール ダッフルコート トグルボタン 裏地/チェック柄 メンズ



●商品詳細

【状態】中古品：美品

【色】ダークグレー

【サイズ】M B:81-88 T：158-164

【素材】表地：毛90％ナイロン10％ 詳しくは品質表記の画像でご確認お願い致します。



●実寸/平置きで。(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)

着丈：約89cm （背中側の襟の付け根から裾まで）

身幅：約57cm （脇下から脇下まで直線で）

肩幅：約47cm （肩の縫い目～縫い目まで直線で）

袖丈：約58cm （肩の縫い目～袖先まで直線で）



※購入時期や、購入店、使用頻度など詳しいご質問にはお答えできないので、ご了承ください。



●商品コメント

正規品。 送料無料 。 メルトン生地に、裏地チェックで、分厚い牛革のトグルボタンです。 状態は数回のみの着用ですので、全体的に使用感も少なく、虫食いなども無く、中古品としては綺麗です。



【スタイリッシュな裏地】

チェック柄の裏地がアクセントとなり、見た目にもおしゃれです。



- ブランド: J.PRESS

- サイズ: Mサイズ

- 色: ダークグレー

- デザイン: ダッフルコート

- 裏地: チェック柄

- ポケット: 2つのフロントポケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジェイプレス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品◆J.PRESS

ジェイプレス

メルトンウール

ダッフルコート Mサイズ