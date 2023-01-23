『【美品】EA7 ENPORIOARMANI セットアップ XL/L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 08時 12分に出品され03月25日 08時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】

EA7

ENPORIOARMANI

セットアップ

トップス XL

パンツ L

※上下でサイズが異なりますのでご注意ください。



ホワイト





動きやすさを重視したデザインで、スポーツや日常使いに最適です。

数回しか着用しておらず、汚れもほとんどありません。



※別々でのご購入をお考えの方はコメントにてお知らせください。





- ブランド: EA7 ENPORIOARMANI

- サイズ（上）: XL

着丈 76cm

身幅 56cm

肩幅 47 cm

袖丈 70cm

袖口 11cm



- サイズ（下）: L

股 上 30cm

股 下 81cm

ウエスト 42cm

ヒップ 57cm

裾 幅 21cm



- 色: ホワイト





※即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】EA7

ENPORIOARMANI

セットアップ

XL/L