『【新品未使用】RRL 名作 ダブルアールエル レザー カー コート 牛革 M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 48分に出品され03月29日 04時 48分に終了予定です。即決価格は140,360円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※新品未使用品に関しましては、原則【値下げ交渉不可】にしております。



以上をご理解の上、ご購入お願いします。



RRL

ダブルアールエル



レザー カー コート



定価

319,000円（税込）



M



原産国

インド



素材

牛革



サイズ

着丈/73㎝、身幅/54㎝、肩幅/47㎝、袖丈/68㎝

※素人採寸になります。ご了承のほど、お願いします。



RRL（ダブルアールエル）とは・・・

ラルフローレンが1993年にスタートさせたブランド。 ブランド名の由来はラルフローレン夫妻のイニシャルを冠してコロラド州に作られた「RRL牧場」からといわれ、 氏がこよなく愛するカントリー、そしてヴィンテージの魅力を現代に蘇らせたコレクション。



RRLの名作とも言えるカーコート。



一生モノとして愛されるがゆえ、コレクションとして保有されることもしばしば。



RRL好きなら必ず持っておきたいマスターピース。



ぜひこの機会にゲットしてくださいね。



RRL ダブルーアルエルのアイテムは他にも販売しておりますので、チェックしてくださいね♬

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