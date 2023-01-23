『Cruciani クルチアーニ ニットカーディガン48Lパープル イタリア製【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 02時 24分に出品され04月12日 02時 24分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

Cruciani クルチアーニ ニットカーディガン48Lパープル 1056725 イタリア製 made in ltaly ピッティウォモ レオン フォルツァスタイル forza 伊達男 beamsf ウール



【カラー】

パープル



【素材】

ウール100%



【サイズ】

48(L)

肩幅約40cm

身幅約49cm

着丈約63cm

袖丈約65cm



【状態】

目立った汚れやダメージはなく、usedとしては良い状態です。あくまでもusedですので、神経質な方や古着慣れしていない方はご遠慮下さい。（細かい見落としはご容赦下さい） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クルチアーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Cruciani



クルチアーニ ニットカーディガン48Lパープル イタリア製