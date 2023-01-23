『Anker SoundCore Sleep A20【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 08時 32分に出品され04月15日 08時 32分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一ヶ月ほど前に購入しましたが、一週間ほど使って自分合わなかったので出品しました。

説明書、ケーブルは未開封です。イヤーピースはM，Sサイズを数回使用しました。

消毒して発送いたします。

お値下げ等は考えていません。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー