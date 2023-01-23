『美品 SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 12分に出品され03月29日 19時 12分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー
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落札価格9656円
146 入札履歴
終了
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