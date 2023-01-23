『美品 SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 12分に出品され03月29日 19時 12分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認済み 箱・説明書なし



重低音が非常に心地よく、手放すのが惜しいですが他スピーカー購入のため、出品いたします。



状態は非常に良く目立った傷や機能に関しても購入当初から変化ありません。まだ長く使えると思われます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし