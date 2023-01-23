『３回着用 ワンウォッシュ 銅丹レーベル 桃ステッチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 08時 42分に出品され04月30日 08時 42分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 29

ウエスト 股上 股下 ワタリ

74 33 72 30



非常に状態良くおすすめ

裾にスレがありますがほぼ未使用に近いです



値下げ交渉はご遠慮ください







こちらの商品の状態は 【SA】ランクです 。







【S】新品または新品同様に近いもの。



【A】多少の使用感はあるが、状態の良い美USED 。



【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 。



【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。



【D】使用感とダメージが大幅にあるもの。







記載の無いダメージ、汚れ、などありましたら

ご連絡ください 迅速に対応させていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: モモタロウジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ ３回着用 ワンウォッシュ 銅丹レーベル

桃ステッチ