『シャネル CHANEL 指輪 リング【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 23時 10分に出品され03月25日 23時 10分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材】

シルバーとダイヤモンド製品を使用しており、美しく輝き、高級感が凄くあります。



【デザイン】

特徴的なロゴデザインが施されており、ファッション性が高いアイテムです。



【色】

黒と銀のコントラストが美しく、様々なスタイルにマッチします。



- デザイン: ロゴ入り

- 色: 黒と銀



ご覧いただきありがとうございます。



素材···シルバー・ダイヤモンド



色··· シルバー・ブラック



号数···FREE



石···ダイヤモンド



ダイヤ カット···ラウンドカット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ シャネル

CHANEL

指輪

リング