『AURALEE COTTON LINEN CUT SHAGGY KNIT【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 22時 22分に出品され04月17日 22時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーラリー22SSのコットンリネンカーディガンです。

タオル地のような質感と絶妙なピンクの発色に惹かれ当時購入したものの似合わず1度も着ていませんでした。



品番

A22SC01FL

COTTON LINEN CUT SHAGGY KNIT CARDIGAN



3サイズ(cm)

肩幅52

身幅58

袖丈64

着丈63 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ AURALEE

COTTON

LINEN

CUT

SHAGGY

KNIT