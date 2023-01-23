『極美品 HAMANO 傳濱野 本革 編み込み ハンドバッグ ネイビー フォーマル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 06時 56分に出品され03月03日 06時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Brand ‐ HAMANO 傳濱野



SIZE

横幅28cm / 高さ20.5cm / 幅8cm



デンハマノ

ネイビーとゴールドの金具が素敵な

編み込みデザインのバッグです。



ほぼ未使用の自宅保管の品です。

全体的にとても綺麗な状態です。



ご購入後は丁寧に梱包し

お早めに発送させて頂きます。

質問等御座いましたら

コメントよろしくお願い致します。



#フォーマル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: デンハマノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

HAMANO

傳濱野

本革

編み込み

ハンドバッグ

ネイビー

フォーマル