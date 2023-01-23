『KAMEHAMEHA カメハメハ アロハシャツ 新品 ビンテージデッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 29分に出品され03月19日 21時 29分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mサイズ 身幅56cm 着丈74cm

Lサイズ相当



素材...レーヨン 100%



KAMEHAMEHAのデッドです、新品では手に入りませんが、商品の状況などをよく理解いただけたる方のみご購入下さい。

返品交換報復評価のする方は、ご遠慮下さい。

柄違いあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: カメハメハ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KAMEHAMEHA カメハメハ アロハシャツ 新品 ビンテージデッド