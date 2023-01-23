『モアサナイト 指輪 12ct 15mm フリーサイズ ローズゴールドカラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 29分に出品され03月19日 21時 29分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10ctオーバーサイズ！

大きなルースが圧倒的な存在感☆彡



大粒モアサナイトリングです。

実物は画像以上に輝き、ダイヤモンドより強いファイア（虹色の光）を楽しめます。

シンプルな6本爪のデザインです。

サイドストーン（ジルコニア）があり華やかさを演出しております。

こちらのリングは、土台がローズゴールドカラーなので、アンティークな雰囲気となっております。

当店の指輪では、現在12ctが最大サイズです。



フリーサイズなのでサイズを調整出来ます（約10号〜）。

取引画面にてご希望のサイズをご教示頂ければ、当方で調整してお送りいたします。



海外より到着後、出品前に石一粒一粒ダイヤモンドセレクターにて検査を行い、ダイヤモンド判定が出たもののみ出品しております。

（本物のモアサナイトはダイヤモンドセレクターを通すとダイヤモンド判定が出ます。）



★商品情報★

Moissanite

メインストーンサイズ : 15mm（１２カラット）

カラーグレード : D

クラリティ : VVS1

ラウンドブリリアントカット

リング素材 : シルバー925 、

ローズゴールドコーティング

リングサイズ : フリーサイズ

S925の刻印有り

GRAレポート・ギャランティカード付（最後の画像参照）

テスター検査済



海外製品の為、細かな傷等ある可能性がございます。

予めご了承下さい。

入荷時よりGRAレポートに折り目や汚れがある場合がございます。

※撮影に使用した小物は付属しません。



※すり替え防止の為、返品交換は受け付けておりません。



ギフト用ジュエリーボックスをご希望の場合は、＋300円（箱代）でお付け出来ますので、ご購入前にコメント下さい。

※取引開始後は対応不可ですのでご了承下さい。



★モアサナイト（モアッサナイト、モアッサン石）とは、世界で最も輝く宝石として知られる鉱物です。

虹色に輝くファイアはダイヤモンドの約2.4倍。

油脂を吸着しにくく、ダイヤモンドに次ぐ硬度で普段使いに◎

人工的に製造されるエシカルな宝石です。



雑貨Natural Skyのモアサナイト商品

#雑貨Natural_Sky



※画像や文章の無断転載禁止！

一部でも固く禁じます。

発見次第注意・通報します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ モアサナイト 指輪 12ct



15mm



フリーサイズ ローズゴールドカラー