『回転 ダイニングチェア ナラ 飛騨 イバタインテリア ibata 肘掛け有り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 03時 40分に出品され04月10日 03時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ナラ材 回転 ダイニングチェア 飛騨家具 ibata

肘掛けあり イバタ イバタインテリア



梱包・発送たのメル便で梱包発送いたします。



回転部分は問題なく動きます。

座布団を使用していましたので座面は比較的綺麗です。

・右アーム部分、右アーム土台部分、

背もたれ左側面にスレがあります。

・足の裏に椅子シートのあとがあります。

写真でご確認ください。



椅子サイズはメモ画像がありますのでご覧ください。



ナラ材の質の良さ、スムーズな回転部分、

グラつきのない安定した作りで素敵です。

家族の最近の身体的理由で手放しますが

まだまだお使いしていただけるかと思います。



よろしければどうぞよろしくお願いいたします。



家具

リビング

ダイニング

居間

飛騨

回転椅子

アームチェア

アーム

チェア

ナラ材

ナラ

飛騨家具 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イバタインテリア