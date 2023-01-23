『回転 ダイニングチェア ナラ 飛騨 イバタインテリア ibata 肘掛け有り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 03時 40分に出品され04月10日 03時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|イバタインテリア
上久商店 回転椅子 肘無し 天然木 PVC ②
¥ 10140
柏木工 チェア
¥ 9984
Ikea オドゲルダイニングチェア4脚セット
¥ 16500
ビンテージ ダイニング カフェチェア 剥離 no4
¥ 10725
Herman Miller Eames Chair 希少 クリムゾンレッド
¥ 28080
正規品 カールハンセン & サン Yチェア スレートブルー
¥ 28160
アンティーク な北海道民芸家具 椅子 ウィンザーチェア
¥ 9984
アンティーク ウインザーチェア アームレスチェア 北欧 ビンテージ ①
¥ 9295
柏木工のアローバックチェア【専用】
¥ 8112
北欧 ナチュラル ラウンドバックチェア シンプル モダン 無印 NZ
¥ 10700
TON チェア ウィンザーチェア ダイニングチェア 椅子 チェコ
¥ 9295
英国アンティーク ツイストレッグチェアB 座面張替済み ウレタン交換済み
¥ 14500
バルセロナチェア リプロダクト 総本革 ラウンジチェア モダン ボタン欠品
¥ 28248
A036☆大人気❗️ニトリ ベンチ ベンチシート ダイニングチェア❗️
¥ 10790
LaForma ラフォーマ ダイニングチェア 椅子 ベージュ スペイン 4
¥ 22600
『karimoku』カリモク ダイニングチェア チェア 椅子 イス 2脚セット
¥ 13750
G965 カリモク アラード ダイニングチェア 2脚セット CH65 /S8
¥ 10835
꧁秋田木工 アキモク AKIMOKU꧂ベントウッドチェア5脚 ダイニングチェア
¥ 29568
落札価格10140円
398 入札履歴
終了
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