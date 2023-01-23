『CUSHMAN クッシュマン ニット編み スウェット M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 51分に出品され03月23日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 希少カラー 配色良好



CUSHMAN クッシュマン ニット編み



復刻 スウェット



●サイズ：タグ表示Mサイズ

着丈 56.5cm

身幅 47.0cm

肩幅 43.5cm

袖丈 60.0cm

袖幅 8.5cm ※リブ部分

※素人採寸をご了承下さい。



●素材：綿100%



●その他、注意事項：

CUSHMAN クッシュマンのニット編み

スウェットとなっております。





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柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



カラー···ブラック



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クッシュマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CUSHMAN

クッシュマン ニット編み スウェット M