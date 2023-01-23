『Mercedes-Benz メルセデスベンツ ボストンバッグ 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 04時 54分に出品され04月14日 04時 54分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用しており、耐久性とエレガンスを兼ね備えています。シンプルで洗練されたデザインは、ビジネスシーンや旅行にも最適です。



【機能性】

ダブルジッパーとダブルハンドルにより、使いやすさが向上しています。十分な収納スペースを確保しており、旅行やジム用にも便利です。



- ブランド: Mercedes-Benz

- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: ボストンバッグ

- ジッパー: ダブルジッパー

- ハンドル: ダブルハンドル



ゴルフに行く際に何度か使用しただけで状態良好です。



実寸:縦約21cm 横約44cm 奥行き約27cm

取手長さ:約35cm

素人採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メルセデスベンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Mercedes-Benz

メルセデスベンツ ボストンバッグ

黒