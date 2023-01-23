『JUNYA WATANABE コムデギャルソン ポロシャツ ネイビー Mサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 05時 45分に出品され04月10日 05時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 JUNYA WATANABE コムデギャルソン ポロシャツ ネイビー Mサイズ 2.3回着用で綺麗です。

数年前に新宿伊勢丹で6万位で購入しました。

太ってしまい着られなくなり出品します。

着丈64cm 身幅47cmです。 タイト目の作りなのでSサイズに近いと思います。とてもレアなニットポロで凝った作りです。



身幅···47cm

着丈···64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジュンヤワタナベコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JUNYA

WATANABE



コムデギャルソン ポロシャツ ネイビー Mサイズ