『美品 富士通 AH53/C2 i7/8550Ｕ/新品SSD/512GB/8GB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 02分に出品され03月19日 21時 02分に終了予定です。即決価格は20,608円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フジツウ
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落札価格20608円
501 入札履歴
終了
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