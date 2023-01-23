『美品 富士通 AH53/C2 i7/8550Ｕ/新品SSD/512GB/8GB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 02分に出品され03月19日 21時 02分に終了予定です。即決価格は20,608円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認済です。初期設定済みですので、電源を入れたらすぐ使えます。



Offlce 2021Professional Plusインストール済！

ワード・エクセル・アクセス等、すぐに使えます！

もちろん、インターネットで「YouTube」などが見れます

ウイルス対策はWindowsDefender搭載で安心♪



◆◇パソコン構成◇◆

■メーカー：富士通

■品名：AH53/C2

■OS：Windows11 Home 64bit 23H2

■CPU：Core i7 8550U

■15.6インチワイド(1920×1080)

■メモリ：8GB

■SSD：新品SSD_512GBに換装されています

■ブルーレイドライブ

■無線LAN Wi-Fi

■USB×3

■バッテリー(1時間48分表示でした)

■Bluetooth

■Webカメラ



◆◇商品状態◇◆

※小キズ等ありますが、美品だと思います。

（写真をご覧ください）

※輝度もとてもいいです.

※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい。



◆◇付属品◇◆

ACアダプター



◆◇動作確認項目◇◆

①Windows起動 ： OK

②液晶モニター表示 ： OK

③キーボード操作 ： OK

④無線Wi-Fi動作 ： OK

⑤インターネット接続 ： OK

⑥USB×3 ： OK

⑦バッテリー ： OK(1時間48分表示でした)

⑧Bluetooth：OK

⑨Webカメラ：OK

⑩ブルーレイ・DVD再生：OK



シリーズ名...LIFEBOOK

モデル名...AH

OS...Windows11 Home

CPU...Intel Core i7

メモリ...8GB

グラフィックボード種類...非搭載

ストレージ種別...SSD

ストレージ容量...481GB〜512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ