『【DRAW A LINE】Spot Light Black 025ドローアライン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 13分に出品され03月09日 16時 13分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年の6月頃、FLYMEeにて購入しました。



部屋の嗜好が変わり、別の照明に買い替えを検討しているため出品いたします。



色味はマットな黒で、落ち着いた印象がありつつ、

留め具の金による光沢が良い塩梅です。



Tension Rod(※1)とあわせて部屋の角にて2台(※2)で使用しておりました。殆ど傷もなく、未使用に近い状態かと思います(※3)。



※1 Tension Rodは含まれません

※2 表示価格は1台です

※3 画像2枚目をご参照下さい



また、2台とも出品中ですので

まとめてご購入を検討されていましたら、若干価格調整します。よければご相談下さい。



なお、購入いただく際には中古品である旨をご理解いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。



※当方平日勤務につき、発送手続きが土日になりますことご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 未使用に近い