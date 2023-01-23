『ツルバイマリコオイカワ pas de chat【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 48分に出品され03月08日 00時 48分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ツルバイマリコオイカワ

スパンコールトップス



今年、一度着用のものをこちらで2万5千円でお譲りいただきました。同じような服が増えてしまったので、出品します。

2度着用し、クリーニング済みです。



チュールのハリ感と丸い袖や、ボリューム感が楽しい一枚。

スパンコールの煌めきもが春気分を高めてくれるアイテム。

ウエスト高めの位置からふんわりと広がるシルエットは、どの角度から見ても華やか。 ワンツースタイルもエレガントに昇華してくれるとっておきのアイテム。



パーティーや会食にもおすすめです。

デイリーユースには黒パンやデニムなどいつものパンツスタイルも、ぐっと見違えます。



表地：ポリエステル100％

裏地：ポリエステル100％



FreeSize



身丈 62cm

バスト100cm

肩幅53cm

袖丈32cm



カラー···ホワイト



透け感···透け感なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ツルバイマリコオイカワ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ツルバイマリコオイカワ

pas

de

chat