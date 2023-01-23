『STOKKE ストッケ varefakta トリップトラップ ベビーチェア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 04分に出品され03月17日 17時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体はキズ等使用感はございますが、まだまだお使い頂ける商品です



詳細な状態は写真にてご確認ください

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解体して緩衝材に包んでお送りします

組み立てに必要な工具(六角レンチ等)は付属致しませんので予めご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ストッケ