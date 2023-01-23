『FRED PERRY ポロシャツ LS TWIN TIPPED M3636【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 31分に出品され03月20日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 商品名

フレッドペリー FRED PERRY ポロシャツ LS TWIN TIPPED M3636/644





◆ カラー

マスタード

ブラウン

ベージュ

襟部分 白 ホワイト



◆ 仕様・状態

古着 ユーズド







◆ サイズ

表記 Mサイズ

肩幅：42

身幅：47

着丈：66

袖丈：64



◆商品説明

FRED PERRYフレッドペリーの長袖ポロシャツになります。希少なカラーなので探されてる方も多いのでは！

男女ともに着用出来るユニセックスデザインです。

目立つようなシミ・汚れ・破れなど見当たりませんが、USEDですので、多少の使用感等ご理解の上ご検討ください



新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください



折りたたんで梱包しますので畳みジワ等ご容赦ください











メンズ

男性用

女性用

ウィメンズ

レディース

FRED PERRY

ロングスリーブ

M3636

長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRED

PERRY

ポロシャツ

LS

TWIN

TIPPED

M3636