『ルイ・ヴィトン ダミエ ブルームズベリPM【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 08時 42分に出品され03月10日 08時 42分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：W30.5×H27×D3 cm

カラー：エベヌ

仕様：ファスナー開閉式

内ポケット×2

外ポケット×1



最後の写真の通り、わずかに傷があります。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン



ダミエ



ブルームズベリPM