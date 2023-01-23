『90s champion パーカー black リバース チャンピオン【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 19時 15分に出品され05月07日 19時 15分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 90s champion リバースウィーブ ブラックになります。

紐も残っており状態はかなりいいです。

ただポケットに一部気にならない程度のほつれがあります。



質問等ありましたらコメントよろしくお願い致します。





champion

チャンピオン

リバース

reverse weave

黒

ブラック

black

90s

80s

70s

単色

60s

50s

40s

パーカー

vintage



肩幅···48cm

身幅···48cm

袖丈···60cm

着丈···60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

champion

パーカー black

リバース チャンピオン