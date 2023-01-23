『美品✨Tory Burch フレミング チェーンショルダー 黒 キルティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 10分に出品され04月12日 04時 10分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【International buyers are welcome

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○ブランド

TORY BURCH

トリーバーチ



○アイテム



フレミング

チェーンショルダー 2way

ショルダーバッグ ボディークロス

ハンドバッグ 肩掛け

キルティング エンボス

ロゴ コンパクト

本革 レザー

黒 ブラック



○カラー

黒 ブラック



○素材

レザー



○サイズ





タテ 19cm



ヨコ 26cm



マチ 7cm



ショルダー 100cm



ハンドル 80cm





※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。



○購入元

国内直営店



国内正規販売店





○状態



目立った傷や汚れ等も少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。





○購入について

・即購入、OKです。

・深夜早朝の購入、OKです。

・お時間を気になさらずご購入宜しくお願い致します。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨Tory

Burch

フレミング

チェーンショルダー

黒

キルティング