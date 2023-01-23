『ニューバランス スウェット トレーナー IU【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 33分に出品され03月12日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国限定発売のニューバランスのスウェットです。

ソウルのニューバランスの店舗で購入しました。

IUちゃんもこちらを着用していました。IUちゃんは多分着丈をリメイクしていると思います！

一度着用したのち、大切に保管していました。



身幅55.5

着丈62





#アイユー #IU #IUちゃん #ホテルデルーナ #麗 #韓国ドラマ #lovepoem #私のおじさん #ニューバランス #newbalance #トレーナー #韓国限定 #スウェット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ニューバランス スウェット トレーナー IU