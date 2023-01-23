『ん様専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 32分に出品され04月26日 18時 32分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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着丈 67

身幅 64

肩幅 61

袖丈 60



素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。



右腕袖の裏側が少し毛玉になっています。画像をご参照ください。



不明な点、気になる点ございましたらお気軽にご質問下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ん様専用