『大江千里 アンサー・ジュライ レコード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 48分に出品され03月11日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アルバム概要】

大江千里の「アンサー・ジュライ」は、独特のアートワークと共に、心に残るメロディーを提供します。レコード形式でのリリースは、アナログ音楽の魅力を再発見する機会を与えてくれます。



【収録曲の魅力】

収録曲には、感情豊かなバラードから軽快なナンバーまで多彩な楽曲が揃っています。特に「tiny snow」や「mischievous mouse」は聴く人の心を掴むことでしょう。



【アートワーク】

ジャケットのアートは、音楽の世界観を視覚的に表現しており、コレクターズアイテムとしても価値があります。



- アーティスト名: 大江千里

- アルバム名: アンサー・ジュライ

- 曲目リスト: 1. tiny snow 2. answer july 3. without any moon or rain 4. just a little wine 5. you and me 6. the very secret spring 7. mischievous mouse 8. the garden christmas

- フォーマット: レコード



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>邦楽 商品の状態: 未使用に近い

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