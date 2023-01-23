『Sennheiser Momentum True Wireless 4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 46分に出品され03月25日 08時 46分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 誕生日に多くのイヤホンを頂きましたが、多すぎるため一部を出品致します。

頂き物なので保証書や領収書はございません。

宜しくお願い致します。



以下はAI生成の文章となります。



【高音質】

SennheiserのMomentum True Wireless 4は、優れた音質を提供するために設計されています。高解像度のオーディオ体験を実現し、音楽や通話をクリアに楽しむことができます。



【快適なフィット感】

付属のシリコンイヤーチップはXSからLまでのサイズがあり、個々の耳に合わせた快適なフィット感を提供します。長時間の使用でも疲れにくい設計です。



【便利な機能】

Bluetooth接続により、ワイヤレスでの使用が可能です。IP54の防水等級を備えているため、日常の使用において安心してお使いいただけます。



- ブランド: Sennheiser

- モデル名: Momentum True Wireless 4

- 色: ブラックコッパー

- Bluetoothバージョン: Bluetooth

- 防水等級: IP54

- 付属品: シリコンイヤーチップ（XS/S/M/L）、充電ケース、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、セーフティガイド

- 対応OS: iOS、Android



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゼンハイザー