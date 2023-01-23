『Beats Studio Pro【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 17時 11分に出品され04月07日 17時 11分に終了予定です。即決価格は18,250円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレミアムワイヤレスノイズキャンセリングヘッドフォン Beats Studio Pro MQTP3PA/A ブラック

ブランド：Beats by Dr. Dre Studio（Beats by Dr. Dre）

装着方式：両耳、左右一体型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：ヘッドバンド型

色：ブラック系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 音質調整 リモコン

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス 有線接続

プラグ形状：ミニプラグ

ワイヤレス規格：Bluetooth

充電端子：USB Type-C



【付属品】

・本体

・キャリングケース

・箱

・USB-Cケーブル

・3.5mmアナログオーディオケーブル

・シール

【定価】 49800円





2024年5月にヨドバシカメラ梅田店で購入しました。



ファッションに合わせる為に購入致しましたが

中々使用することが無かった為出品させて頂きました！

付属品は、全て揃っています。



国内正規品です。



何かご不明点があれば何でもコメント下さい。

※他サイトでも出品している為突然投稿を削除する事があると思いますがご了承ください 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用