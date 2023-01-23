『エルメス ピコタンロックPM トリヨンクレマンス レッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 02分に出品され03月27日 10時 02分に終了予定です。即決価格は187,040円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス ピコタンロックPM トリヨンクレマンス レッド





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エルメスのピコタンロックPMです！

コーディネートのアクセントになるレッドカラーです＾＾

使いやすいサイズ感なので、デイリー使いにぴったりです☆





▼商品状態

内側に多少擦れがございますが、レザー部分は擦れなどもなく全体的にとても綺麗な状態です。

カデナ鍵はつい先日新品を購入したのでそちらをお付けいたします。



▼サイズ

約 18.0×18.0×14.0 cm

（高さ×幅×マチ）



▼カラー

ルージュカザック

レッド

赤

シルバー金具



▼付属品

保存袋

カデナ鍵

カデナセット領収書（2024年8月）



▼製造刻印

□L



▼購入先

ブランド正規店、又は

AACD日本流通自主管理協会

ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。

100％正規品になりますのでご安心ください。





HERMES ピコタンPM ピコタンロック18 ハンドバッグ トートバック

#34553 #cbo



カラー···レッド



型名···ピコタンロック



エルメス バッグサイズ···PM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス

ピコタンロックPM

トリヨンクレマンス

レッド