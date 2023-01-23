『美品 マザーハウス アンティークレザートートバック レディース メンズ Ａ4【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 52分に出品され03月17日 13時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名

美品 MOTHERHOUSE マザーハウス

アンティークレザートートバック

ブラウン Ａ4収納

メンズ レディース



⭐️即購入大歓迎

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気持ちの良い取り引き心がけております。



* 匿名配送の「メルカリ便」で発送するので補償付きです。ご安心くださいませ

* 丁寧に梱包致します

24時間配送心がけております。



○サイズ

縦27.cm / 横34cm 最大41cm

マチ13cm

ハンドル高さ 18cm

ハンドル長さ54cm



素人寸法の為 多少の誤差はお許しください



素材

◯ レザー



◯状態 詳細は写真にてご覧ください。



外側 内側と綺麗な状態です



■購入場所

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

※ 全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの

正規品となります。安心してお買い求めください。



【鑑定済】

当店の商品は古物市場で買い付けたものであり、

真贋鑑定済みですのでご安心ください

また、中古品ですので小傷等気になされる

神経質な方はご遠慮ください。

新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも

一旦はどなたかの手に渡ったものであることを

ご理解の程お願い致します。

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その際は何卒ご了承ください。

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#MOTHERHOUSEメンズトートバック

#MOTHERHOUSEレディーストートバック



管理番号Ｙ78400



カラー···ブラウン

素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品



マザーハウス アンティークレザートートバック レディース メンズ Ａ4