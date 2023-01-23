『COACH ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 57分に出品され04月04日 09時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数は1〜2回でほぼ新品の状態です。

見落としはあるかもしれませんが見た感じ傷や汚れは見られないです。

【ブランドの魅力】

COACHは高品質なレザー製品で知られるブランドです。このショルダーバッグは、その象徴的なデザインと耐久性を兼ね備えています。



【デザインと素材】

青とベージュのコンビネーションが特徴的で、レザーとキャンバスの組み合わせにより、スタイリッシュでありながら実用的です。



【内部の使い勝手】

内部は布地で仕立てられており、収納力が高く、日常使いに最適です。



- ブランド: COACH

- 素材: レザーとキャンバス

- 色: 青とベージュ

- 内部素材: 布地

- スタイル: ショルダーバッグ

- ロゴ: COACH LEATHERWARE



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

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バッグ タグ COACH

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