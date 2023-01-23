『BURBERRY ボストンバック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 17分に出品され03月27日 17時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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13000円→12000円



BURBERRY ボストンバック

と付属のポーチ



年代物ものです



キズ ヨゴレ 色抜け 型崩れなどみうけられます （画像ご確認ください）











ボストンバック

※サイズ約45✕約24✕約25



ポーチ

※約23✕約13✕約3





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返品返金はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バーバリー

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レディース

バッグ タグ BURBERRY ボストンバック