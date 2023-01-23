『SUPREME 14SS×GARCONS×NEW ERA 7 1/2 美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 56分に出品され04月12日 20時 56分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】シュプリーム SUPREME コムデギャルソンシャツ COMME des GARCONS SHIRT 14SS BOXLOGO CAP ボックスロゴ ニューエラ NEW ERA 59FIFTY キャップ 7 1/2 黒 ブラック

【ブランド名】シュプリーム SUPREME

【表記サイズ】7 1/2（59.6cm）

【実寸サイズ】つば：7cm 頭周り：59.5cm

【色】黒 ブラック

【状態】美品 使用感が少なく、かなり状態の良いです。

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ SUPREME

14SS×GARCONS×NEW

ERA

7

1/2

美品