『iPad Pro 11インチ（M4）純正 Magic Keyboard【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 23分に出品され04月01日 09時 23分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/5 購入、ほぼ使用しないため出品。

使用感もなく、美品です。

箱あり。



MWR23J/A

iPad Magic Keyboard Black

日本語キー配列



iPad Pro 11インチ M4 用 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル