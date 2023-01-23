『新品未使用 ロングステム NITTO NJS 120 58度 軽合ステム 競輪【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 18時 07分に出品され04月27日 18時 07分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ニットウ
DEDA デダ Superleggero スーパーレッジェーロ RS カーボン
¥ 9490
Campagnolo Khamsin フリー抜けあり ホイール G4ALM
¥ 9906
フルクラム11sフリーボディ
¥ 7254
競輪 ブリヂストン ANCHOR フレーム・BBセット
¥ 15000
SHIMANO アルテグラ6800 セット
¥ 14667
phil wood ボトムブラケット philwood bb ピスト 競輪
¥ 12500
super73系自転車サドルシート
¥ 12500
Crank Brothers pedal スタンプ7 MTB
¥ 10140
Fulcrum フルクラム Racing 5 DB G40SA
¥ 12500
ボントレガー ホイール 26インチ クイックリリース ディスクブレーキ
¥ 9360
simworks by nitto anna lee ステム ブラック
¥ 8580
Silca 3Dプリント チタン RDハンガー Specialized 105
¥ 9750
XRD522 CRD
¥ 9360
［Sis様］LOOK KEO BLADE CARBON ビンディングペダル
¥ 11050
ELVES VANYAR PRO フレームセット 47
¥ 36660
M1108Z 自転車ロードバイク サドル SELLE SMP EVOLUTION
¥ 8580
ULTEGRA FC6700 チェーンリング 50T
¥ 7799
レターパック様専用
¥ 13650
落札価格9620円
922 入札履歴
終了
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