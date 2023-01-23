『新品未使用 ロングステム NITTO NJS 120 58度 軽合ステム 競輪【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 18時 07分に出品され04月27日 18時 07分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 ロングステム NITTO 日東 NJS 認定 120mm 58度 軽合ステム 競輪 トラック 25.4



コラム内径:φ22.2mm

クランプ径:φ25.4mm



新品未使用です。



他、画像にてご判断いただき

あくまでも個人保管になります。

ご理解ある方のみ

厳守でお願いいたします。

完璧を求める方はお控えください。



ヤマト匿名発送予定になります。





宜しくお願い致します







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ストラトス 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニットウ

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