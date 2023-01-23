『♬ 着物リメイク ワンピース【本場大島紬】【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 09時 04分に出品され04月23日 09時 04分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨プロフ確認お願い致します



スッキリ体型カバーできるようドレープたっぷりに仕上げました

また、気になる二の腕もスッキリみせるようこだわったデザインとなっております



アームホール、ネックラインは裏からあて布をしています

また、縫い目がないのでとても綺麗です



リボンで落ち着いた雰囲気や可愛らしい感じにその日の気分で使い分けてみて下さい^ ^

普段使いにどんどん着て頂きたいです



・本場大島紬（正絹）

・スカーフウエストリボン

・シームポケット有り

・着丈117㎝

・身幅56㎝

・袖丈15㎝（襟ぐりから袖口）





《ご確認下さい》

こちらは着物を解きスチームアイロンしリメイクしたお品になります



解き穴、シミを避けておりますが、多少残る場合もございます

また、チャコペンや着物特有のにおいが残っている場合もございます



丁寧に製作しておりますが、素人の作品となります

ハンドメイド、着物リメイクにご理解のある方宜しくお願い致します



完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮下さいませ



当方、老猫を飼っております

アレルギーのある方はご自身で判断の上ご購入お願い致します



発送は小さく畳んでの発送になりますのでシワがつきます



#わらゆん



#クローゼットの一軍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ♬

着物リメイク ワンピース【本場大島紬】