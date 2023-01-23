『ポストオーバーオールズ デニムシャツ 長袖 SG2269【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 26分に出品され03月27日 08時 26分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材…綿100%



【商品詳細】

肩幅…52cm

着丈…68cm

袖丈…55.5cm

身幅…124cm



付属品…なし(本体のみ)



【商品状態】

全体的に多少使用感があります。

ボタンの留まりは問題ありません。

正面中央のボタンまわりに汚れがあります。

左袖のボタンが１つしかありません。

衿周りにスレがあります。

裾に軽いスレがあります。

上記以外に特に目立ったキズや汚れはなく、比較的状態の良い商品です。



【諸注意】

※サイズに関しては実寸を測っております。

中古商品につき伸び縮みがあるため、商品自体のサイズ表記（S・M・Lなど）と合わないことがあります。

サイズ表記の無いものやわからないものは便宜上、FREE SIZEに設定してありますので採寸をご参考ください。



※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

また、古着の特性上、保管による折れ皺等がついています。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他の発送方法については対応しかねますのでご了承ください。





【管理番号】

SG2269 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポストオーバーオールズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ポストオーバーオールズ デニムシャツ 長袖 SG2269