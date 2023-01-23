『新品✨girlish St.cecilia Vネックサロペット(グレー)S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 46分に出品され03月16日 03時 46分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして有難う御座います。



Girlish St.cecilia Vネックサロペット(gray) S



とても素敵なサロペットなのですが色違いの方ばかり着用し、こちらのカラーは中々着用する機会がないので、これを機に綺麗なうちに出品させていただきます。

新品・未使用・タグ付き



～ 送料込み・匿名配送 ～



ストレッチの効いた柔らかいサロペット。Vに大きく開いているので、ファスナーなどはなく、スポンと履いて頂けます。ストレートなので、ヒールや、ボリュームのあるスニーカーなどとの組み合わせも決まります。お洗濯も可能で、シワになりません。



・パンツ裾の縫い代は7cmありますので、最大5cm裾を長くできます。



定価:25300円



【カラー】gray

【サイズ】S

総丈:約133cm

身幅:約48cm

股下:約65cm

ヒップ:約49cm

ワタリ:約30.5cm

裾幅:約22.5cm

上身頃:約43cm

【素材】ポリエステル62%

レーヨン 33%

ポリウレタン5%

【お手入れ方法】手洗い可能



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KOBELETTUCE UNITED ARROWS CHIEKO+ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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