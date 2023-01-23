『極美品★t.b センソユニコ 切り替えワンピース カーディガン風 40【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 00時 15分に出品され03月14日 00時 15分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#きぃ☆クローゼット





○アイテム

t.b センソユニコ

切り替えワンピース カーディガン風

重ね着をしているように見えます。





サイズ 40

着丈：91㎝

肩幅：36㎝

身幅：47㎝

袖丈：61㎝



＊平置き寸法となっておりますので若干の誤差はご了承ください。



着画はお断りしています。



状態

着用感のあまりない、大変きれいなお品になります。



発送は平日を予定しておりますが、

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





24114626A0005 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: センソユニコ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 極美品★t.b

センソユニコ 切り替えワンピース カーディガン風 40