『新品未使用ブラックウィドーダークネス 15ポンド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 22分に出品され03月13日 01時 22分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 最終値下げです。

こちらは新品未使用ハンマー社ブラックウィドーダークネス15ポンドになります。



元箱はありませんので別の箱に入れて発送させて頂きます。



もう新品はなかなか手に入らないと思います。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ボウリング>>>ボール 商品の状態: 新品、未使用