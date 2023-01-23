『新品 ノースフェイス オルター 限定 レザーヌプシ GTX【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 13分に出品され03月24日 19時 13分に終了予定です。即決価格は36,520円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜商 品＞

2024年11月2日発売 ザ ノースフェイス オルター THE NORTH FACE ALTER 限定 GORE-TEX ゴアテックス GTX Leather Nuptse Jacket レザー ヌプシ ジャケット



サイズ： M



カラー： K（黒 ブラック BLACK）



状 態： 新品タグ付



＜商品説明＞

2024年11月2日（土）に東京原宿The North Face ALTERのみでゲリラ限定リリースされました。身頃はGORETEX INFINIUM WINDSTOPPER、襟・肩の切り返しに牛革レザーを配した世界一店舗完全限定モデルです。シュプリーム Supreme 及び CDG ジュンヤワタナベ JUNYA WATANABE 等とのコラボレーションや韓国限定ホワイトレーベルと比べても確実に希少性が高い今期大本命のスペシャルヌプシです。買い逃された方は是非よろしくお願いします。



購入したもののイメージと違ったので売ります。

売り切りたいので、常識の範囲内でしたら値引き等も承ることもあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 ノースフェイス

オルター

限定

レザーヌプシ

GTX