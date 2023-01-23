『リファビューテック ドライヤースマート ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 02分に出品され03月10日 04時 02分に終了予定です。即決価格は15,088円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リファ ビューテック ドライヤースマート ブラック

ReFa BEAUTECH DRYER SMART





コンパクトなのに驚きのパワー。





ヘアドライの速さと、髪の仕上がりの美しさ。



見た目からは想像できないパワフルさと、プロフェッショナルの技を再現する独自のテクノロジーとメソッドで、ドライヤーの常識を鮮やかに覆します。



商品名



ReFa BEAUTECH DRYER SMART



リファビューテック ドライヤースマート



品番

RE-AN-03A（ブラック）

電源

AC100V 50/60Hz

消費電力

1150W（HOT、HIGH 時）

サイズ

約 216mm × 49mm × 197mm（電源コード、セット用ノズル含まず）

電源コード長さ

約 1.7m

重量

約 475g（電源コード含む、セット用ノズル含まず）

風量

約 0.9m3/min（HIGH 時）

約 0.7m3/min（LOW 時）



付属品：取扱説明書、保証書、ギャランティーカード

同梱品：本体、セット用ノズル



推奨使用環境温度

5℃～ 35℃



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