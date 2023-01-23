『パナソニック ポータブルCDプレーヤー SL-CT820 希少【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 50分に出品され02月13日 16時 50分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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評価悪い方NGです



以下、よくお読み下さい↓↓↓



2004年製になります。

かなりレアだと思います。

当時、定価2万円ほどした高価な記憶がございます。

当時は既にMDプレーヤーの時代でしたので、外には持ち出しておりません。

多少のスレあっても見た目は良好かと思います。

マニアの方はどうぞご検討されて下さい♪





(※1)付属のバッテリーはもうダメの様なので、ご購入者様ご自身で交換されて下さい。

(※2)バッテリーに関しては交換していない為、他に要因があるかは私の視点からは不明です。

チャージランプ付いても、暫く経てば消えており、電源入れても充電0です。

(※3)アダプター装着のままも使用出来ます。

(※4)音源、リモコン操作は問題無くOKです！



表面の状態は写真を参照して下さい。

箱、説明書は無し、その他イヤホン以外は全て揃ってます。写真が全て。

一応、バッテリーもそのまま添えておきますが、まったくチャージされません…



レアなので現在の価値も高騰しているかと思われます♪



可能なら、機械好きで、どこか悪い箇所は自分で診れるよ、って方ご検討お願い致しますm(_ _)m



表示金額は個人的希望ですが、値段交渉大丈夫です。

(※5)現在、買う予定は無いですが、

仮にバッテリー購入し、充電確認が取れた場合は、定価を超える値で値段付ける予定です。



返品等不可



その他ご質問等御座いますればお気軽にコメント下さい＾＾ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック