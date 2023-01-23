『松任谷由実30周年カヴァーアルバム・40周年ベストアルバムのセット【新品未開封】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 14時 27分に出品され03月29日 14時 27分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アルバム概要】

松任谷由実の30周年を記念したカバーアルバム。世代を超えたアーティストが楽曲をカヴァー。

松任谷由実の40周年を記念した2枚組ベストアルバム。日本の恋をテーマにした楽曲が多数収録されています。



【新品未開封】

２つのアルバムとも新品未開封となります。



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