『ゲーミングモニター UltraGear 27GN800-B【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 07時 01分に出品され04月26日 07時 01分に終了予定です。即決価格は14,150円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。

Amazonでゲームのモニターとして使用するため購入しました。

新生活で使い始めるために張り切って買ったものですが、テレビ付きの賃貸に住み始めたため使う機会がなくなっていたため出品しました。

カバーをかけて実家に眠っていたためほぼ未使用です。

動作確認済。なお、元箱での郵送となります。



【Amazon.co.jp 限定】LG フレームレス ゲーミングモニター UltraGear 27GN800-B 27インチ/WQHD(2560×1440)/IPS非光沢/144Hz/1ms(GtoG)/G-SYNC



付属品は捨ててはないので揃っているはずですが、写真優先でお願いします。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルジー